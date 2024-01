Münchener Rück Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die technische Analyse der Münchener Rück-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der vergangenen 200 Handelstage liegt bei 352,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 376,8 EUR liegt, was einem positiven Abweichung von +6,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (381,59 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl positiver Themen und Kommentare zu diesem Wert festgestellt und somit die Einstufung "Gut" ermittelt. Allerdings wurden auch exakt berechenbare Signale ausfindig gemacht, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Münchener Rück-Aktie liegt bei 47,62, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt erhält die Aktie somit für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Münchener Rück-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,35 Prozent erzielt, was 20,73 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Versicherung" liegt die Rendite jedoch 11,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".

