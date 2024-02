Münchener Rück Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Der Vergleich des Aktienkurses der Münchener Rück zeigt eine starke Performance von 23,59 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt nur um 10,77 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,82 Prozent für die Münchener Rück bedeutet. Auch im Finanzsektor erzielte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 5,55 Prozent, was 18,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Münchener Rück ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs der Münchener Rück als überverkauft betrachtet wird, mit einem Wert von 1,48. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Münchener Rück eine Dividendenrendite von 3,05 % auf, was allerdings 1,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso verhält es sich mit der Rate der Stimmungsänderung, die gering ist und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Münchener Rück.