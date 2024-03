Münchener Rück Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die technische Analyse der Münchener Rück-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 371,65 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 438,5 EUR, was einen Unterschied von +17,99 Prozent ausmacht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (403,29 EUR) liegt mit einem Unterschied von +8,73 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gibt es jedoch keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf dieser Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Münchener Rück-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 20,72 jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Münchener Rück.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass die Münchener Rück in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Gut"-Einstufung für die Münchener Rück-Aktie.