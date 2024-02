Münchener Rück Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Münchener Rück weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,05 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,73 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Münchener Rück gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Münchener Rück-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält, da der aktuelle Kurs um +9,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringen Abweichung zum letzten Schlusskurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Münchener Rück-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (66) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (41,71) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Münchener Rück-Aktie.