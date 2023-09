Münchener Rück Aktie Prognose: Umsatzrückgang und Gewinnsprung in Q3 Quartalsbilanz erwartet

Investitionen in die Münchener Rück Aktie werden erst in 55 Tagen zur Quartalsbilanz des dritten Quartals geführt. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich um 116,90% steigen wird. Auf Jahressicht zeigen sich die Prognosen etwas pessimistischer, mit einem erwarteten Umsatzrückgang von 1,30% und einem Gewinnanstieg von 32,40%. Die Schätzungen der Analysten spiegeln sich bereits im aktuellen Aktienkurs wider, der in den letzten 30 Tagen um 6,90% gestiegen ist.

Analysten sagen voraus, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf etwa 370,90 EUR sinken wird. Dies würde einen Verlust von -0,62% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten. Investoren sollten daher bei einem Einstieg entsprechende Verluste einplanen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die...