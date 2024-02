Münchener Rück-Aktie: Die Luft wird dünner

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Obwohl die Münchener Rück (WKN: 843002) am Mittwoch mit positiven Meldungen überraschte, blieb der große Ansturm auf die Aktie aus. Nachdem einem leichten Plus gestern eröffnet der Titel am Donnerstag unverändert und steht aktuell bei knapp 426 €. Dennoch ist der Kursanstieg der Vergangenheit einzigartig, denn seit Juli 2022 befindet sich die Aktie im Aufwärtstrend und erreichte immer wieder neue Allzeithochs. Was ist jetzt ratsam für Anleger?