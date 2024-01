Münchener Rück Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Münchener Rück wird in einer fundamentalen Analyse als unterbewertet eingestuft, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,18, verglichen mit dem Branchenmittel von 23,7. Dies ergibt einen Abstand von 57 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor erzielte die Münchener Rück im letzten Jahr eine Rendite von 21,71 Prozent, was 9,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 43,41 Prozent, und die Münchener Rück liegt aktuell 21,7 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Münchener Rück mit einem Kurs von 396 EUR derzeit +2,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +10,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Münchener Rück derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 3,05 % gegenüber 4,74 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.