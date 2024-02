Münchener Rück Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die technische Analyse der Münchener Rück-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 364,93 EUR liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 412,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +13,12 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (390,87 EUR) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+5,61 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Münchener Rück derzeit 3, was eine negative Differenz von -1,64 Prozent zum Branchendurchschnitt "Versicherung" darstellt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Münchener Rück eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating, da das Unternehmen weder mehr noch weniger Beachtung erfahren hat.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Münchener Rück-Aktie mit 10,91 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt (23,44), was auf eine Unterbewertung hindeutet. Aus dieser Perspektive erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.