Münchener Rück Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Münchener Rück ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Münchener Rück-Aktie beträgt 57,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,51 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rangliste auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Münchener Rück-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,38 auf, was 56 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (23,39). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Münchener Rück-Aktie eine Rendite von 34,35 Prozent erzielt, was um mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 44,56 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Münchener Rück mit 10,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Münchener Rück gemessen. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis im langfristigen Stimmungsbild führt.

