Münchener Rück-Aktie: Hier schlummert noch Potenzial

An den Aktienmärkten ist das neue Jahr mit einem Feuerwerk gestartet, das bis heute weiterbrennt. In den wenigen Handelstagen hat der DAX bereits mehr als 1.000 Punkte oder knapp 8 % auf aktuell 15.000 Punkte zugelegt (Stand: 20.01.2023, relevant für alle Kurse). Damit hat der Index sogar schon einen Großteil seiner Verluste des letzten Jahres ausgeglichen. Ähnlich stark ist auch die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) gestiegen.

Über mehrere Monate und auch mehrere Jahre betrachtet hat die Münchener Rück-Aktie den Index aber sogar weit hinter sich gelassen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat die Aktie um fast 20 % zugelegt und kostet aktuell 330 Euro. Erst im Dezember hat die Aktie sogar zum ersten Mal seit 20 Jahren die Marke von 300 Euro übersprungen. Inzwischen gerät damit sogar das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 von 379 Euro wieder in Reichweite.

Trotz der hervorragenden Performance in den letzten Jahren und Monaten hat die Aktie aber noch jede Menge Potenzial und könnte vielleicht schon bald das Allzeithoch knacken.

Münchener Rück-Aktie sprintet Richtung Allzeithoch

Denn die Münchener Rück hat derzeit jede Menge Rückenwind. Einer der Gründe dafür ist der allgemeine Preistrend in der Branche, der sich nach vielen Jahren gedreht hat. In den letzten Jahren ist viel Geld in die Rückversicherungsbranche geflossen, da es dort die Aussicht auf sehr gute Renditen gab. Das hat aber dazu geführt, dass das Angebot größer war als die Nachfrage und die Preise langsam immer weiter gesunken sind.

Die Münchener Rück hat darauf mit vorbildlicher Zurückhaltung reagiert. Statt unzureichende Preise zu akzeptieren, wurde das Prämienvolumen jahrelang konstant gehalten. Weil die Münchener Rück aber weiterhin Milliarden verdient hat und nur sehr wenig davon clever investieren konnte, wurden stattdessen Jahr für Jahr eigene Aktien zurückgekauft. In den letzten zehn Jahren sind so fast ein Viertel der Aktien vom Markt verschwunden.

Inzwischen kann die Münchener Rück aber wieder kräftige Preiserhöhungen durchsetzen und ist deshalb bereit, deutlich mehr Kapazität anzubieten. Für die Aktionäre wird sich das in schneller steigenden Gewinnen widerspiegeln.

Endlich steigen die Gewinne wieder

Aber neben den steigenden Preisen gibt es noch einen weiteren Grund, der für steigende Gewinne sorgt. Nach letztem Stand hatte die Münchener Rück satte 228 Mrd. Euro an Kapitalanlagen in der Bilanz stehen. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre hat dafür gesorgt, dass diese Investitionen nur eine sehr geringe Rendite abgeworfen haben. Das wird sich in den kommenden Jahren aber zum Glück ändern und der Beitrag zum Gewinn wieder steigen.

Insgesamt rechnet der Konzern deshalb in diesem Jahr mit einem der besten Ergebnisse der Konzerngeschichte. Auf etwa 4 Mrd. Euro dürfte das Ergebnis demnach steigen. Je Aktie könnten damit etwa 30 Euro Gewinn übrig bleiben. Angesichts dieser Zahlen und der Aussicht auf weiter steigende Gewinne ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 11 aus meiner Sicht nicht zu hoch bewertet. Noch dazu wird es trotz des Wachstums sicher weitere Aktienrückkäufe und steigende Dividendenzahlungen geben. Insgesamt hat die Aktie aus meiner Sicht das Potenzial, in den nächsten Jahren weiter kräftig zu steigen.

