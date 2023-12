Münchener Rück Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Münchener Rück-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 352,02 EUR für den Schlusskurs befunden. Zum letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 382 EUR, was einem Unterschied von +8,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der aktuell bei 381,57 EUR liegt, wird als positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+0,11 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Münchener Rück-Aktie beträgt 76, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,85, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen bei Münchener Rück keine wesentliche Veränderung ergeben. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Münchener Rück für diese Stufe daher ein "Neutral".

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 10,38, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Münchener Rück kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Münchener Rück jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Münchener Rück-Analyse.

Münchener Rück: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...