Münchener Rück-Aktie: Ganz normale Härte!

In der Regel verhält die Münchener Rück-Aktie sich eher unaufgeregt, doch in der gerade ausgelaufenen Woche gab es einen auffälligen Kursrutsch zu sehen. Am Donnerstag ging es für den Titel zeitweise um drei Prozent in die Tiefe. Der Grund dafür ist schnell gefunden. Hurricane Ian sorgte in Florida für Verwüstung und die Schäden lassen sich bisher noch nicht genau beziffern.… Hier weiterlesen