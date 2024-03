Münchener Rück Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Sentiments und Buzzes, die frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Münchener Rück jedoch kaum verändert, weshalb das Unternehmen von unseren Programmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um die überkaufte oder überverkaufte Natur eines Wertpapiers zu bestimmen. Der RSI7 für Münchener Rück liegt bei 33,48 Punkten und zeigt somit an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,45, was darauf hinweist, dass Münchener Rück überverkauft ist. In diesem Punkt wird das Wertpapier daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Münchener Rück-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt 369,6 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 430,8 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 398,64 EUR, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 430,8 EUR liegt und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Münchener Rück eine Dividendenrendite von 3,05 % aus, was 1,64 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".