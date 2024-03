Münchener Rück Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Münchener Rück in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Münchener Rück in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Münchener Rück mit 3,05 Prozent um 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Münchener Rück-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 370,6 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 436,2 EUR lag, was einer Abweichung von +17,7 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (400,77 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8,84 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Münchener Rück in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 13,32 Prozent gestiegen sind, was eine Outperformance von +14,88 Prozent bedeutet. Auch im Finanzsektor lag die Rendite von Münchener Rück mit 22,23 Prozent über dem Durchschnittswert von 5,98 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.