Münchener Rück: Aktie nach Ansicht von Experten unterbewertet - Kursziel bei 374,85 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von Münchener Rück am Finanzmarkt betrug -0,20%, was die Gesamtergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen neutralen Trend mit einem Minuswert von 0,08% summieren lässt. Die Meinung in den Bankhäusern ist jedoch eindeutig: Laut Durchschnittsberechnungen haben Analysten ein mittelfristiges Kursziel von 374,85 EUR für die Münchener Rück festgestellt. Dies würde eine Investitionsmöglichkeit mit einem Potenzialanstieg um +5,44% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Am 25.08.2023 betrug die tägliche Abweichung des Unternehmenskurses -0,20%

• Das aktuelle Mittelfrist-Kursziel liegt laut Bewertungen der Bankanalysten bei 374,85 EUR

• Von insgesamt 26 Analysteneinschätzungen bewerten 18 (69,23%) das Unternehmen als kaufenswert

• Guru-Rating verbleibt...