Münchener Rück: 1 Insider greift mit fast 5 % Dividendenrendite zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Dass die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) fast 5 % Dividendenrendite besitzt, dürfte sich bei Einkommensinvestoren im DAX herumgesprochen haben. Momentan gibt es einen Wert knapp darunter. Bei einem Aktienkurs von 228 Euro liegt der Wert schließlich bei ca. 4,8 %. Trotzdem: Das ist und bleibt ein attraktives Bewertungsmaß.

Hat sich offenbar auch ein Top-Funktionär der Münchener Rück gedacht. Wie Insider-Trades zeigen, kaufte ein Funktionär schließlich zu. Blicken wir auf die Details und warum man diesem Beispiel folgen könnte, wenn man eine sichere Dividende haben möchte.

Münchener Rück: Insider kauft mit ca. 5 % Dividendenrendite!

Wie wir auf gängigen Portalen erspähen können, kaufte am 30. Juni dieses Jahres ein Insider. Dr. Markus Rieß ist sein Name, wobei es sich um den Vorstandsvorsitzenden der Ergo handelt. Der Direktversicherer gehört zum Gesamtkonzern dazu und ist inzwischen ein profitables Element im Gesamtkonzern.

Unter anderem boerse.de berichtet, dass Dr. Rieß für 66.420 Euro Aktien der Münchener Rück gekauft habe. Mit einem fünfstelligen Betrag sein Skin in the Game auszubauen ist zumindest bemerkenswert. Wobei der Insider offenbar 300 Anteilsscheine zu einem Aktienkurs von durchschnittlich 221,40 Euro gekauft hat. Damit dürfte er der Marke von 5 % Dividendenrendite verdächtig nahe gekommen sein.

Wir kennen natürlich nicht die Beweggründe für den Kauf. Aber Dr. Rieß ist des Öfteren mal als Käufer aktiv. Im November und Dezember des Jahres 2020 kaufte er zum Beispiel jeweils ca. 1.500 Anteilsscheine an dem DAX-Rückversicherer, offenbar hat er selbst Interesse am Kaufen und Halten von Anteilsscheinen des eigenen Unternehmens. Sowieso bemerkenswert: In den letzten Jahren hat es lediglich Käufe, aber keine Verkäufe bei der Aktie der Münchener Rück im Insider-Bereich gegeben. Offenbar ist die Überzeugung in das eigene Unternehmen eher groß.

Ja, warum denn auch nicht?

Eigentlich ist es daher eher die Summe der Insiderkäufe, die mich als Investor ebenfalls zuversichtlich werden lässt. Funktionäre greifen bei der Aktie der Münchener Rück eher zu und verkaufen selten. So, wie eben jetzt zuletzt. Wobei der Zeitpunkt rein fundamental betrachtet eher preiswert erscheint.

Schließlich ist die Aktie der Münchener Rück weiterhin um ca. 5 % Dividendenrendite bewertet. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei einem Wert von ca. 11. Das Management prognostiziert mit einem mittelfristigen Wachstum. Ob Inflation oder steigende Zinsen hieran rütteln? Die Insider scheinen das jedenfalls noch nicht so zu sehen.

Steigende Zinsen könnten auch ein Marktumfeld für die Münchener Rück sein, um auf das eingesetzte und investierte Kapital mehr Renditen zu erhalten. Wobei das Prämienvolumen trotzdem konstant bleiben sollte. Trotzdem: Die Bewertung ist preiswert. Das scheint die investierten Insider wohl primär zu interessieren.

Der Artikel Münchener Rück: 1 Insider greift mit fast 5 % Dividendenrendite zu! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022