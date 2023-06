Müller zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bei Corint Media gewählt

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Verwertungsgesellschaft Corint Media ist Michael Müller von ProSiebenSat.1 Media zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Das teilte Corint Media am Donnerstag in Berlin mit. Das Unternehmen kümmert sich um Urheber- und Leistungsschutzrechte deutscher und einiger internationaler privater TV- und Radiosender sowie von vielen Pressehäusern. Corint Media ist - neben zum Beispiel der VG Wort, der Gema, der VG Bild-Kunst und der GVL - eine von 13 in Deutschland zugelassenen Verwertungsgesellschaften. Sie steht unter der Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

Müller, der "Chief Distribution Officer, Legal & Regulatory und Leiter Medienpolitik" bei ProSiebenSat.1 ist, folgt auf Torsten Rossmann, dessen langjähriges Mandat als Aufsichtsratschef Ende 2022 endete - in Folge seines Ausscheidens bei Axel Springer. Auf Müller in der bisherigen Position des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden folgt Ralph Sammeck (RTL Deutschland).

Müller sagte laut Mitteilung: "Besonders die aktuelle Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz stellt uns vor große Herausforderungen bei der nachhaltigen Sicherung der Finanzierung unserer Inhalte. Dies gilt in gleicher Weise für TV, Radio und die gedruckten wie digitalen Medien, die für die Pressevielfalt und einen funktionierenden demokratischen Diskurs unverzichtbar sind."/gth/DP/men