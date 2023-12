Mueller Water Products Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Fall von Mueller Water Products liegt der Wert mit 24,49 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,14, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Mueller Water Products. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt jedoch im normalen Bereich, wodurch ein "Neutral"-Rating resultiert.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von 14,64 USD um +5,48 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einer Abweichung von +10,66 Prozent ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Mueller Water Products in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -215,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Maschinen"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorwachstum liegt die Aktie um 124 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.