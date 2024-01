Mueller Water Products Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Mueller Water Products liegt bei 72, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeodnert wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mueller Water Products-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mueller Water Products vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 13,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (13,85 USD) ausgehend um -3,73 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Zusammengefasst erhält Mueller Water Products von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,48 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Mueller Water Products damit 1358,94 Prozent unter dem Durchschnitt (1381,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 2310,93 Prozent. Mueller Water Products liegt aktuell 2288,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Mueller Water Products in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

