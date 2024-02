Mueller Water Products Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Mueller Water Products hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,42 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 406,6 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Mueller Water Products eine Underperformance von -391,18 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 244,08 Prozent im letzten Jahr, wobei Mueller Water Products 228,67 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Mueller Water Products von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erhält Mueller Water Products daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Mueller Water Products liegt aktuell bei 18,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Mueller Water Products weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Mueller Water Products-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mueller Water Products derzeit bei 14,04 USD, während der Aktienkurs bei 16 USD liegt, was einen Abstand von +13,96 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein positives Signal, da die Aktie derzeit eine Differenz von +12,76 Prozent aufweist. Basierend auf diesen Analysen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.