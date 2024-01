Mueller Water Products Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Bei Mueller Water Products hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Mueller Water Products negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Mueller Water Products daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Mueller Water Products beträgt aktuell 80 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mueller Water Products daher mit "Schlecht" für diesen Punkt bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Mueller Water Products als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 24,49 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Zur technischen Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Mueller Water Products beläuft sich mittlerweile auf 13,92 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,83 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,65 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 13,44 USD, was zu einem Abstand von +2,9 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.