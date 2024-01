Mueller - Die Lila Logistik Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs der Mueller - Die Lila Logistik hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,43 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +2,06 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 7,38 Prozent gestiegen. Dies zeigt, dass Mueller - Die Lila Logistik in dieser Hinsicht gut abschneidet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,88 Prozent, wobei Mueller - Die Lila Logistik um 3,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mueller - Die Lila Logistik mit einem Wert von 13,22 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 48 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luftfracht und Logistik" von 25. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Mueller - Die Lila Logistik im Vergleich zur Branche Luftfracht und Logistik auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,39 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,39 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Mueller - Die Lila Logistik zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beitragsanzahl, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie von Mueller - Die Lila Logistik bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".