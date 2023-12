Mueller - Die Lila Logistik Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Mueller - Die Lila Logistik in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Mueller - Die Lila Logistik diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Mueller - Die Lila Logistik derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,42%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche beträgt -6, was der Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung einbringt.

Die Anleger-Stimmung bei Mueller - Die Lila Logistik in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" einbringt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Mueller - Die Lila Logistik bei 5,55 EUR liegt, was -4,64 Prozent unter dem GD200 (5,82 EUR) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,63 EUR, was einem Abstand von -1,42 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Mueller - Die Lila Logistik-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.