Mueller - Die Lila Logistik Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Mueller - Die Lila Logistik hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Industrie-Sektors eine Rendite von -0,82 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Luftfracht und Logistik"-Branche lag die durchschnittliche Rendite bei 5 Prozent, wobei Mueller - Die Lila Logistik mit 5,82 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 13,22, was 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach heutiger Einschätzung unterbewertet ist. Daher erhält Mueller - Die Lila Logistik in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mueller - Die Lila Logistik-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 5,83 EUR betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,9 EUR, was einem Unterschied von +18,35 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wobei der letzte Schlusskurs über beiden gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Mueller - Die Lila Logistik in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.