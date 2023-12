Mueller Industries Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger bezüglich Mueller Industries ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat Mueller Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,69 Prozent erzielt. Dies bedeutet jedoch eine Underperformance von -208,47 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Mueller Industries mit einer Rendite von 147,49 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mueller Industries liegt bei 43,73, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was als Signal für eine überverkaufte Situation interpretiert wird. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Bewertung als "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Mueller Industries zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine negative Veränderung der Stimmungsraten über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Punkt.