Müller Drogerie feiert 70-jähriges Jubiläum

Ulm (ots) -Als einer der führenden Handelskonzerne in Deutschland feiert Müller in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Das Unternehmen, das 1953 von Erwin Franz Müller gegründet wurde, hat sich seitdem zu einer festen Größe im europäischen Einzelhandel entwickelt. Allem voran die Konzeptionierung des Kaufhauscharakters sowie auch die ausgeklügelte Expansion trugen zum heutigen Erfolg bei.Seit der Eröffnung des ersten Geschäfts 1953 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute mit über 900 Filialen europaweit in sieben Ländern vertreten. Die hochwertige Konzeptionierung des Erscheinungsbildes seiner Filialen sowie das breite Angebot verschiedener Warengruppen - losgelöst vom standardisierten Drogerie-Angebot - verleiht dem schwäbischen Traditionshaus im direkten Vergleich Alleinstellungsmerkmal und Kunden Mehrwert beim Einkauf. Gleichzeitig baut Müller auch seinen Onlineshop kontinuierlich aus.Gespür für die Bedürfnisse der KundenGestartet mit einem Friseursalon im elterlichen Haus, legte Erwin Müllers untrügliches Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden den Grundstein für das heutige Imperium. Die damals viel kritisierte Anpassung der Öffnungszeiten sowie die Erweiterung des Angebots schätzten Kunden bereits damals. Heute bietet Müller ein breites Sortiment an Produkten aus den Bereichen Schönheit und Naturkosmetik, Gesundheit, Haushalt, Baby- und Kinderbedarf, Schreibwaren, Multimedia und Spielwaren sowie auch alles rund ums Tierwohl. Neben einer Vielzahl an bekannten Markenprodukten bietet das Unternehmen auch eine breite Palette an Eigenmarken an, die sich durch hohe Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. "In 70 Jahren hat das Unternehmen jeder Herausforderung getrotzt und immer Schritt halten können mit dem Wandel im Handel", sagt Erwin Müller, Gründer und Geschäftsführer von Müller. "Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Dienstleistern steht dabei immer im Fokus, genauso wie unsere Kunden." Etwa 190.000 Artikel sind in ein hochwertiges Einkaufsambiente gebettet, das durch mittlerweile drei moderne Shop-in-Shop-Konzepte den Anspruch an Modernität erfüllt. Die Konzeptionierung wird in allen Filialen, sofern die Fläche es erfüllbar macht, umgesetzt.Expansion und maßgeschneiderter HandelMit über 900 Filialen ist für den Ulmer Konzern längst kein Ende in Sicht. 2022 wurde das spanische Festland erschlossen, nachdem Müller bereits auf Mallorca eine Vielzahl von Filialen aufweist. Neue Expansionsvorhaben sind längst in Planung und voraussichtlich bis Ende des Jahres fertiggestellt.Gleichzeitig unternimmt das Unternehmen in Sachen Digitalisierung große Fortschritte. Der Onlineshop versendet mittlerweile eine Vielzahl der gelisteten Artikel per Post nach Hause. Die Müller App ist seit 2020 auf dem Markt und bietet Kunden großen Mehrwert beim Müller Einkauf vor Ort. Seit Neuestem ist diese nun auch international im Einsatz und in fünf der sieben Distributionsländer aktiv.Müller feiertZum 70-jährigen Jubiläum plant das Handelsunternehmen eine Reihe von Aktionen und Angeboten für seine Kunden. Mit Gewinnspielen, Rabatten und exklusiven Produkten feiert das Unternehmen das Jubiläum gebührend und dankt so seinen Kunden für die jahrzehntelange Treue. Gleichzeitig wird auch an den Anspruch in puncto Nachhaltigkeit gedacht. Erst kürzlich wurde das Müller Herzensprojekt "Ein Herz für Bienen" mit einem neuen Rekord gekrönt: So entstand jüngst der 70. Bienenstock. Durch zahlreiche Aktionen konnte damit bisher ein lebenswerter Lebensraum für 2,4 Millionen Bienen geschaffen werden.Über Müller Holding GmbH & Co. KG.Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit über 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und etwa 750 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit, Strümpfe, Tiershop und Genusswelten.Pressekontakt:Müller Handels GmbH & Co. KGAlbstraße 92; 89081 UlmKontakt: Presse@mueller.deOriginal-Content von: Müller Handels GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell