Muehlhan-Aktie: Verkauf von Tochtergesellschaften

PRESSEMITTEILUNG Die Muehlhan AG, ein führendes Industriedienstleistungsunternehmen, unterzeichnet einen Vertrag über den Verkauf ihrer europäischen und US-amerikanischen Aktivitäten an One Equity Partners Hamburg und New York - 24. September 2022 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) ("Muehlhan"), ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Industriedienstleistungen in den Geschäftsfeldern Erneuerbare Energien, Schiffbau, Bau/Infrastruktur und Öl & Gas, hat eine endgültige… Hier weiterlesen