Muehlbauer, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Aktienkurs von Muehlbauer hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 8,23 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -14,4 Prozent für Muehlbauer führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Muehlbauer um 13,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt eine Unterperformance vor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Muehlbauer bei 55 EUR liegt und damit -8,35 Prozent unter dem GD200 (60,01 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 56,69 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,98 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Muehlbauer-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Muehlbauer daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Muehlbauer von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In fundamentalen Angelegenheiten weist die Aktie von Muehlbauer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,92 auf, was 100 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,46). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.