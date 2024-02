Muehlbauer Aktie: So schnell kann es gehen

Die Muehlbauer-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet wird. Der aktuelle Wert von 59,32 EUR liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 56 EUR, was einem Unterschied von -5,6 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich für den Wert von 55,71 EUR ein Unterschied von nur +0,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Muehlbauer-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit den aktuellen Zustand eines Wertpapiers bewertet. Der 7-Tage-RSI von 50 Punkten zeigt an, dass die Muehlbauer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 von 44 Punkten ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Muehlbauer-Aktie mit 1,83 % unter dem Branchendurchschnitt von Maschinen, was zu einer geringeren Ausschüttung von 1,28 Prozentpunkten führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 63,5 ist Muehlbauer deutlich teurer als das Branchenmittel von 32,47, was zu einer Überbewertung von 96 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Muehlbauer-Aktie als "Neutral" in der technischen Analyse, "Schlecht" in Bezug auf die Dividenden und "Schlecht" in der fundamentalen Analyse.