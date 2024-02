Muehlbauer Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Muehlbauer 63. Im Vergleich dazu haben Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 33. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Muehlbauer daher als überbewertet einzustufen. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Muehlbauer eine mittlere Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich daher für Muehlbauer in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Muehlbauer-Aktie am letzten Handelstag bei 55 EUR lag, was einem Unterschied von -7,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (59,15 EUR) entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs (55,7 EUR) liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-1,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Muehlbauer also eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende hat Muehlbauer mit 1,83 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,11 %). Die Differenz von 1,27 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".