Muehlbauer Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Muehlbauer-Aktie liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Muehlbauer-Aktie bei -6,48 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite 5,53 Prozent, während Muehlbauer nur eine Rendite von 12,01 Prozent erzielt hat. Daraus ergibt sich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Muehlbauer mit einem Wert von 62,92 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 31,36. Dies entspricht einer Überbewertung von 101 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Muehlbauer ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.