Muehlbauer Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Muehlbauer intensiv diskutiert, ohne dass es dabei zu besonders positiven oder negativen Ausschlägen kam. Auch in den vergangenen Tagen waren weder positive noch negative Themen rund um Muehlbauer besonders im Fokus des Meinungsmarktes. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Muehlbauer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,19 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,01 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Muehlbauer im Branchenvergleich eine Underperformance von -13,19 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Muehlbauer 11,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Muehlbauer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, wobei der Unterschied 1,27 Prozentpunkte beträgt (1,83 % gegenüber 3,11 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Muehlbauer-Aktie liegt bei 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 36,36 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Muehlbauer.