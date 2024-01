Muehl Product & Service Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Meta Wolf-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,7 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,78 EUR weicht um +2,16 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,77 EUR) weist mit einer Abweichung von +0,27 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Meta Wolf liegt bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Meta Wolf-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating, da es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab und die Intensität der Diskussionen nicht signifikant von der Norm abwich.

Insgesamt erhält die Meta Wolf-Aktie somit in allen Kategorien ein "Neutral"-Rating.