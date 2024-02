Mucinno Holding Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mucinno. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,86 Punkte, was bedeutet, dass Mucinno derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 51,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ergeben. Mucinno zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Mucinno beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mucinno wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Zusammenfassend ergibt sich für Mucinno eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf verschiedenen Analysekriterien.