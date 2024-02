Mucinno Holding Aktie: Ist es vollbracht?

Mucinno: Anleger-Stimmung bleibt neutral

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Mucinno-Aktie wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mucinno-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,009 USD weicht somit um -10 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-10 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mucinno-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Mucinno derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Chemikalien-Branche. Mit einer Differenz von 8315,09 Prozentpunkten (0 % gegenüber 8315,09 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich die Aktie über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, die eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Mucinno in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".