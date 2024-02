Mtq Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral für die Anleger von Mtq. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende hat Mtq derzeit eine Dividendenrendite von 1,43 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,32 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Mtq momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Mtq weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird Mtq für diesen Punkt der Analyse als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Mtq mit einer Rendite von 52,22 Prozent weit über dem Durchschnitt von 13,07 Prozent. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertungen der Stimmungslage, Dividende, Relative Strength Index und Branchenvergleich des Aktienkurses zeigen ein gemischtes Bild, wobei die Aktie von Mtq sowohl positive als auch negative Bewertungen erhält.