Mt Malcolm MinesL Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mt Malcolm Mines Nl betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 57,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Mt Malcolm Mines Nl in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der charttechnischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mt Malcolm Mines Nl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD liegt, was einem Unterschied von -23,33 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,02 AUD, was einem Anstieg von 15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des langfristigen Durchschnitts und einer "Gut"-Bewertung auf Basis des kurzfristigen Durchschnitts. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Mt Malcolm Mines Nl in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.