Mt Malcolm MinesL Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf den RSI von Mt Malcolm Mines Nl wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Mt Malcolm Mines Nl weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält das Mt Malcolm Mines Nl-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Mt Malcolm Mines Nl in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Mt Malcolm Mines Nl gab, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Anleger-Sentiments basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Mt Malcolm Mines Nl diskutiert wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Mt Malcolm Mines Nl-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,03 AUD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,028 AUD weicht somit um -6,67 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,03 AUD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von -6,67 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Mt Malcolm Mines Nl-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.