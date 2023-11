Msci Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Msci liegt bei 51,33, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Msci einen Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Msci-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung. Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Msci weist mit einem KGV von 42,36 einen Wert unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was einer Abweichung von 15 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Msci-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 512,02 USD mit dem aktuellen Kurs (523,84 USD) verglichen, was eine Abweichung von +2,31 Prozent ergibt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt ebenfalls eine Abweichung von +3,15 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für die Msci-Aktie ist aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Msci vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 590,56 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,74 Prozent bedeutet, und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Msci eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.