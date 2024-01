Ms International Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Ms hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor eine Rendite von 133,61 Prozent erzielt, was 124 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 8,85 Prozent, wobei Ms mit 124,75 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ms bei 654,32 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 865 GBP liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +32,2 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 811,35 GBP, was einer Distanz von +6,61 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 61,76, was bedeutet, dass die Ms weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Ms nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 29,35 insgesamt 20 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36,67 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie auch in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".