Ms International Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Diskussionen über die Aktie von Ms in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild der Anleger. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Ms eine Dividendenrendite von 1,92 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,45 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ms liegt derzeit bei 29,35, was 19 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Ms eine Performance von 133,61 Prozent, während vergleichbare Aktien in der Branche im Durchschnitt nur um 7,86 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +125,75 Prozent im Branchenvergleich, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.