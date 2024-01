Ms International Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Ms-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 649,23 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 875 GBP weicht somit um +34,78 Prozent ab, was als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (802,25 GBP) liegt mit einem Unterschied von +9,07 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ms-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Ms 1,92 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,34 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ms liegt bei 29 und ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,07 niedriger, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Ms als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 60,71 und der RSI25 liegt bei 38,07, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.