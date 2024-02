Ms International Aktie: Füße still halten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hinweist, dass Ms weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,92, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Insgesamt erhält das Ms-Wertpapier also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Ms-Aktie ein Durchschnitt von 719,21 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 900 GBP, was einer Steigerung von 25,14 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 886,75 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Ms also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Ms wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und die Anleger interessieren sich vor allem für positive Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ein neutrales Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ms weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ms bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".