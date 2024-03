Mr Price Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Mr Price, ein Einzelhändler, hat eine Dividendenrendite von 4,86 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mr Price liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,28 unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine gute Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Mr Price diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen lagen die Interessen der Anleger jedoch vor allem im negativen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Mr Price auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Mr Price-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Dividendenrendite von Mr Price leicht über dem Branchendurchschnitt liegt und das Unternehmen in Bezug auf fundamentale Kriterien unterbewertet ist. Das Anleger-Sentiment war zuletzt neutral, jedoch mit einer Tendenz zu negativen Themen. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Aktie eine gute Performance zeigt.