Mr Price Aktie: Das ist beeindruckend!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mr Price liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,44 für "Spezialität Einzelhandel" deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Mr Price unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Ebene erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI von Mr Price derzeit bei 65,22 Punkten bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,63 Punkten. Insgesamt erhält die Aktie von Mr Price daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Mr Price-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,98 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 7,25 EUR weist einen Unterschied von +3,87 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Position hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Mr Price einen Wert von 6,22 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von Mr Price in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die fundamentalen, technischen und Dividendenkriterien eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung für die Aktie von Mr Price.