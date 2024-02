Mr Price Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Mr Price-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,03 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,85 EUR weicht daher um +11,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 7,63 EUR, was einem ähnlichen Wert (+2,88 Prozent) entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die simple Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Mr Price-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Auch hier erhält Mr Price eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet hat Mr Price ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel", die im Durchschnitt ein KGV von 31 haben, ist die Aktie somit unterbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mr Price-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.