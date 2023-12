Mr Price Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Mr Price-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,97 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 7,55 EUR weicht daher um +8,32 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,08 EUR über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +6,64 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mr Price-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, ergibt für die Mr Price-Aktie einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 44,21 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen vermehrt negative Meinungen zu Mr Price geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Mr Price-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,2 auf, was 57 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.