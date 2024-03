Mr Max Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Mrmax beträgt der RSI 17,39, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 47,73, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Mrmax derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 616,81 JPY, während der Aktienkurs bei 622 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,84 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 621,04 JPY führt zu einer Abweichung von +0,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher ein Rating von "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung rund um Mrmax in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen rund um Mrmax in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Anlegerstimmung hin. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert und negative Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mrmax bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.