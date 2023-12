Mr Max Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Mrmax zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 53,33 als "Neutral" eingestuft. Daher erhält Mrmax insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mrmax von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Kommunikation über Mrmax in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht.

In Bezug auf die technische Analyse erhält der aktuelle Kurs der Mrmax-Aktie von 611 JPY ein "Neutral"-Signal, da er sich mit -1,8 Prozent Entfernung vom GD200 (622,17 JPY) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt eine geringfügige Abweichung von -0,82 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Mrmax-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.