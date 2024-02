Mr Max Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Mrmax-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs sich auf 617,82 JPY beläuft, während der aktuelle Kurs 629 JPY beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +1,81 Prozent und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 624,48 JPY, was eine Distanz von +0,72 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation für Mrmax. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Mrmax in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist eher neutral. In den vergangenen Wochen wurde weder überwiegend positiv noch negativ über die Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Mrmax-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" in diesem Abschnitt führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in allen analysierten Bereichen.